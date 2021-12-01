Рассчитать стоимость
+7 (929) 678 65 24

Международные грузоперевозки

Все услуги по таможенному оформлению товаров

Авиационные грузоперевозки

Узнать подробнее

Автомобильные грузоперевозки

Узнать подробнее

Морские
грузоперевозки

Узнать подробнее

Железнодорожные грузоперевозки

Узнать подробнее

О нас

Логистическая компания «Грант-Карго» профессионально занимается международными грузоперевозками «под ключ». Наши эксперты готовы взять на себя всю цепочку доставки вашего груза: от закупки товара за границей до его разгрузки на вашем складе. Мы выберем оптимальный маршрут, застрахуем груз, оформим таможенные документы и доставим всё точно в срок в указанное место. Вам не придётся решать десятки логистических задач – специалисты «Грант-Карго» сделают это за вас, экономя ваше время и деньги.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию мы продолжаем доставлять грузы из-за границы, в том числе из недружественных России стран. Нами были оперативно разработаны новые схемы грузоперевозок из Европы и Азии, а наличие собственного таможенного терминала позволяет максимально ускорить ввоз товаров.

Наши услуги

Международные грузоперевозки

Авто, ж/д, авиа, по морю, мультимодальные

Таможенное оформление

Представление Ваших интересов на таможне

Страхование грузов

В том числе опасных, хрупких, негабаритных

Маркировка импорта

Обуви, лекарства, парфюмерия и другие товары

Подбор кодов ТН ВЭД

Быстро и безошибочно

Классификационные решения

Единый код для всей производственной линии

Полезные статьи

Какой вид транспорта выбрать для международной грузоперевозки

При выборе способа доставки грузов заказчик руководствуется множеством критериев. Наиболее весомые из них — это скорость, надежность и стоимость. Каждый вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки, с учетом которых ...

Особенности авиаперевозок в 2023 году

Авиаперевозки – самый дорогой и самый быстрый способ доставки груза из одной точки планеты в другую. Он чрезвычайно удобен для доставки ценных и срочных грузов, так как он не требует ...

Как обеспечить сохранность груза при авиаперевозке

Авиаперевозки – самый дорогой и быстрый способ доставки грузов. К помощи самолетов прибегают в тех случаях, когда товар либо является очень дорогим и хрупким, либо очень срочным. И неслучайно авиатранспорт ...

 Еще больше полезных статей...

Новости индустрии

Китайские грузовики продолжают экспансию на российский рынок

Сколько времени уходит на обработку груза в порту при доставке из Китая и Турции

Инфосистема ФТС восстановлена после кибератаки

Импортозамещение в 2023 году может оказаться сложнее
Больше новостей...

География

Европа

Азия

Америка

https://grant-cargo.ru/wp-content/uploads/2021/12/map.png

Спасибо за вашу заявку!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами, чтобы обсудить детали

Вернуться на сайт