О нас

Логистическая компания «Грант-Карго» профессионально занимается международными грузоперевозками «под ключ». Наши эксперты готовы взять на себя всю цепочку доставки вашего груза: от закупки товара за границей до его разгрузки на вашем складе. Мы выберем оптимальный маршрут, застрахуем груз, оформим таможенные документы и доставим всё точно в срок в указанное место. Вам не придётся решать десятки логистических задач – специалисты «Грант-Карго» сделают это за вас, экономя ваше время и деньги.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию мы продолжаем доставлять грузы из-за границы, в том числе из недружественных России стран. Нами были оперативно разработаны новые схемы грузоперевозок из Европы и Азии, а наличие собственного таможенного терминала позволяет максимально ускорить ввоз товаров.