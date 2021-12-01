Полезные статьи
Какой вид транспорта выбрать для международной грузоперевозки
При выборе способа доставки грузов заказчик руководствуется множеством критериев. Наиболее весомые из них — это скорость, надежность и стоимость. Каждый вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки, с учетом которых ...
Особенности авиаперевозок в 2023 году
Авиаперевозки – самый дорогой и самый быстрый способ доставки груза из одной точки планеты в другую. Он чрезвычайно удобен для доставки ценных и срочных грузов, так как он не требует ...
Как обеспечить сохранность груза при авиаперевозке
Авиаперевозки – самый дорогой и быстрый способ доставки грузов. К помощи самолетов прибегают в тех случаях, когда товар либо является очень дорогим и хрупким, либо очень срочным. И неслучайно авиатранспорт ...