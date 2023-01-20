Поставка импортных товаров в Россию в 2023 году

Доставка санкционных товаров из Европы

В 2022 году страны Евросоюза ввели в отношении России сразу несколько пакетов санкций, в рамках которых многие производители перестали сотрудничать с нашей страной. Ведущие контейнерные линии не заходят в российские морские порты, российским грузовикам запрещен въезд на территорию ЕС, прямого авиасообщения также нет, импорт из Европы затруднен. Многие европейские компании приостановили работу на российском рынке или вовсе ушли с него. К счастью, российский бизнес сумел частично адаптироваться к новым реалиям, и в этом ему помог механизм параллельного импорта, когда продукция закупается не напрямую у правообладателя, а через посредника.



Что касается санкций, то под них попадают европейские автомобили, суда, двигатели, звукозаписывающая, фото- и видеоаппаратура, осветительное и оптическое оборудование и многие другие важные для экономики страны товары. Перед российскими предприятиями стоит непростая задача замещения выпавшей продукции.



Китайское станкостроение сейчас на подъеме, но все же оно пока еще не вышло на уровень европейских коллег. Для многих сфер деятельности нужны специальные материалы и технологии, и не у всех из них есть аналоги. Особенно это касается лакокрасочных и клеящих веществ, а также автозапчастей, микроэлектроники, высокоточных станков и другой технологичной продукции.



Наша компания специализируется на доставке товаров через Турцию. В том числе тех, которые находятся в санкционном списке. Наш турецкий партнер не только доставит товары из Европы, но и отыщет нужную продукцию и проведет переговоры с европейским поставщиком. Список товарных позиций, которые мы можем доставлять из Европы, весьма широк: станки, оборудование и запчасти для них, клеящие и лакокрасочные материалы, микроэлектроника – все те товары, для которых пока нет китайских аналогов сопоставимого качества. Закупать санкционные товары можно не только через Турцию, но и через Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Последний маршрут особенно актуален для доставки автозапчастей.