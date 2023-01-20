Поставка импортных товаров в Россию в 2023 году
Доставка санкционных товаров из Европы.
Поставки европейского оборудования.
Компания «ABX Terminal» оказывает полный комплекс услуг по доставке и таможенному оформлению грузов из Европы. Они включают в себя не только непосредственно перевозку, но и подготовку и проверку документов, консультации по ВЭД, подбор кодов ТНВЭД, оформление экспорта и транзита, юридическую поддержку и сопровождение на таможне, а также страхование.
Некоторые товары, ввозимые на территорию России, подлежат обязательной маркировке. Это парфюмерная продукция, одежда, обувь и многое другое. Мы готовы помочь вам и с этой задачей. Склад, на котором мы осуществляем маркировку, расположен в Европе.
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, мы продолжаем доставлять грузы из-за границы, в том числе из недружественных России стран. Мы оперативно подобрали новые схемы грузоперевозок из Европы и Азии, а наличие собственного таможенного терминала позволяет максимально ускорить процессы.
Далее мы подробнее остановимся на том, на что следует обратить внимание при перевозке груза на самых популярных направлениях.
Доставка товаров из Европы в 2023 году
По состоянию на январь 2023 года грузовикам, зарегистрированным в ЕС, запрещен въезд в Россию. Эта мера – ответ на аналогичную европейскую, введенную в рамках санкций в 2022 году. Однако есть ряд исключений: фуры, которые везут грузы, относящиеся к определенным товарным категориям, все еще въезжают на территорию РФ беспрепятственно. Остальные товары приходится перегружать в российский грузовик, и уже он доставляет груз по территории России.
К грузам, которые можно ввозить таким образом, относятся скоропортящиеся, медицинские, фармацевтические – словом, все те товары, потребительские свойства которых могут быть нарушены в процессе перегрузки. В настоящее время в этом перечне 39 товарных групп, список время от времени обновляется.
Доставка санкционных товаров из Европы
В 2022 году страны Евросоюза ввели в отношении России сразу несколько пакетов санкций, в рамках которых многие производители перестали сотрудничать с нашей страной. Ведущие контейнерные линии не заходят в российские морские порты, российским грузовикам запрещен въезд на территорию ЕС, прямого авиасообщения также нет, импорт из Европы затруднен. Многие европейские компании приостановили работу на российском рынке или вовсе ушли с него. К счастью, российский бизнес сумел частично адаптироваться к новым реалиям, и в этом ему помог механизм параллельного импорта, когда продукция закупается не напрямую у правообладателя, а через посредника.
Что касается санкций, то под них попадают европейские автомобили, суда, двигатели, звукозаписывающая, фото- и видеоаппаратура, осветительное и оптическое оборудование и многие другие важные для экономики страны товары. Перед российскими предприятиями стоит непростая задача замещения выпавшей продукции.
Китайское станкостроение сейчас на подъеме, но все же оно пока еще не вышло на уровень европейских коллег. Для многих сфер деятельности нужны специальные материалы и технологии, и не у всех из них есть аналоги. Особенно это касается лакокрасочных и клеящих веществ, а также автозапчастей, микроэлектроники, высокоточных станков и другой технологичной продукции.
Наша компания специализируется на доставке товаров через Турцию. В том числе тех, которые находятся в санкционном списке. Наш турецкий партнер не только доставит товары из Европы, но и отыщет нужную продукцию и проведет переговоры с европейским поставщиком. Список товарных позиций, которые мы можем доставлять из Европы, весьма широк: станки, оборудование и запчасти для них, клеящие и лакокрасочные материалы, микроэлектроника – все те товары, для которых пока нет китайских аналогов сопоставимого качества. Закупать санкционные товары можно не только через Турцию, но и через Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Последний маршрут особенно актуален для доставки автозапчастей.
Сложности при закупке санкционных товаров в 2023 году
При закупке «санкционки» есть два основных подводных камня. Первый – возможное нежелание поставщика каким-либо образом взаимодействовать с Россией.
Любой европейский поставщик, который сейчас работает с Турцией, прекрасно понимает, что груз, вероятнее всего, едет на самом деле в Россию. Бизнес, разумеется, осведомлен о том, что именно Турция в прошлом году стала транзитным хабом для товаров, идущих в Россию. Время от времени встречаются весьма дотошные производители. Они требуют подробную информацию о компании-покупателе: какие у него объемы, для чего ему нужен груз, куда он его потом будет поставлять. Их интересует даже то, кто будет конечным потребителем товара.
Если производитель готов соблюдать европейские санкции лишь формально – он будет отгружать товар, если же он занимает жесткую позицию – с этим ничего поделать нельзя. Наши партнеры производят станки, оборудование и микроэлектронику, и они знают, что их товар едет в Россию.
Вторая, куда более серьезная проблема – в финансовом блоке. Многие европейские банки категорически отказываются принимать деньги из России. Некоторые поставщики отказываются продавать товар в Россию не по причине своей принципиальности, а просто потому, что они не могут получить деньги – не везти же их в чемодане, в конце концов.
Наша компания решает и эту проблему – поскольку закупку товара проводит турецкая сторона, средства доходят до получателя свободно. Оплата проходит в два платежа. Первый включает в себя стоимость самого товара с учетом конвертации валют, а также доставку из Европы в Турцию. Второй платеж – это доставка товара из Турции в Россию с учетом услуг таможенного оформления. Он вносится уже по факту прибытия груза.
Авиадоставка из Европы в 2023 году
Несмотря на то, что авиасообщение с Европой сейчас затруднено – российским авиакомпаниям закрыт доступ в европейское воздушное пространство – этот механизм доставки по-прежнему работает. Просто сейчас доставка проходит при участии транзитных государств – в первую очередь той же Турции. Да, такой маршрут получается дороже, но если ваш груз стоит, скажем, полмиллиона евро, то лишние пять тысяч большой роли не сыграют. Гораздо важнее тот уровень безопасности и сохранности груза, который вам обеспечит авиадоставка.
В остальных же случаях для доставки из Турции используется мультимодальная доставка: сначала автомобильный, а затем – морской транспорт. Железные дороги в Турции и Закавказье развиты не так хорошо, поэтому к их помощи почти не прибегают.
Доставка оборудования из Европы
К выбору производственного оборудования нужно подходить со всей серьезностью, ведь от его надежности зависит не только прибыль компании, но и здоровье тех, кто на нем будет работать. Качественное и долговечное европейское оборудование стоит недешево, но на длинной дистанции его закупка – это выгодное решение. Поэтому многие российские производители не готовы отказываться от европейских станков в пользу азиатских и других аналогов.
Компания «ABX Терминал» подберет подходящее оборудование по Вашим техническим требованиям и возьмет на себя вопросы таможенного оформления и доставки станка из Европы до производственной площадки в нужные вам сроки. При необходимости поможем с поиском аналогов оборудования на европейском рынке.
Мы донесем требования до производителя максимально точно, проверим соответствие станка требованиям заказчика, получим протокол его испытаний, оформим грузовую таможенную декларацию, застрахуем товар, уплатим таможенные платежи и пошлины. Проконтролируем приход груза на Ваш склад или напрямую на производство. Если Ваше оборудование является тяжеловесным или негабаритным – подберем оптимальную схему его доставки. Разборное оборудование привезем несколькими автомобилями, для неразборного подберем специальный транспорт.
Четкое выполнение всех шагов в процессе доставки оборудования из Европы – залог непрерывности Вашего производства. Доскональное знание таможенного законодательства, налаженные каналы поставок из Европы, выстроенные коммуникации с производителями позволяют «ABX Терминал» надежно доставить груз.
Доставка негабаритных грузов
Наша компания имеет солидный опыт в перевозке негабаритных грузов, в том числе сложных проектов, связанных с доставкой несколькими грузовиками. В таких ситуациях важна слаженность всех участников процесса: нужно позаботиться и о разрешениях на перевозку, проработать механизмы погрузки, согласовать маршрут перевозки, застраховать, затаможить и растаможить груз.
Мы подготовим все необходимые документы и при необходимости привезем все части товара одновременно в любую точку России, чтобы ваш груз не «загорал» на складе временного хранения.
Позвоните или напишите нам
Опыт работы «ABX Terminal» позволяет осуществлять транспортировку любых видов товаров в короткие сроки по оптимальной стоимости. Позвоните нам по телефону либо оставьте заявку через онлайн-форму на сайте. Наши специалисты оперативно рассчитают оптимальную схему перевозки и стоимость услуг.
Для расчета стоимости доставки нам будет необходима информация о грузе: его типе, весе и объеме. Обращаем ваше внимание: мы работаем только с юридическими лицами и ИП.
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Алексей Скворцов
Генеральный директор8 925 000 12 87 aleksey.skvortsov@abxterminal.ru
Обращайтесь за консультацией
Виталий Фоминых
Руководитель ВЭД8 906 037 11 74 customs@abxterminal.ru